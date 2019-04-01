Динамо наказано за поведение фанатов в Лиге Европы закрытием секторов Олимпийского

Киевский клуб понес наказание за нарушения в матче против "Олимпиакоса".

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал "Динамо" частичным закрытием трибун стадиона в следующем домашнем поединке киевлян в еврокубках.

Об этом сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.

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Было принято решение закрыть 22 сектора НСК «Олимпийский» (с 41-го по 62-й) на следующем еврокубковом матче «Динамо» родных стенах. Также «Динамо» должно развернуть на трибунах банер «#EqualGame» с логотипом УЕФА.

Киевляне понесли наказание за действия болельщиков в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса".

В матче с греками болельщики «Динамо» бросали на поле посторонние предметы, зажигали файеры, выбегали на поле, а также блокировали лестницы.