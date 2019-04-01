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Динамо наказано за поведение фанатов в Лиге Европы закрытием секторов Олимпийского

19:44, 01 апреля 2019
Футбол
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прес-служба НСК &quot;Олімпійський&quot;

Об этом сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза. 

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Было принято решение закрыть 22 сектора НСК «Олимпийский» (с 41-го по 62-й) на следующем еврокубковом матче «Динамо» родных стенах. Также «Динамо» должно развернуть на трибунах банер «#EqualGame» с логотипом УЕФА.

Киевляне понесли наказание за действия болельщиков в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса".

В матче с греками болельщики «Динамо» бросали на поле посторонние предметы, зажигали файеры, выбегали на поле, а также блокировали лестницы.

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Теги: #УЕФА#НСК Олимпийский#Динамо Киевпогода в Киеве