Динамо наказано за поведение фанатов в Лиге Европы закрытием секторов Олимпийского
19:44, 01 апреля 2019Футбол
126 0
Киевский клуб понес наказание за нарушения в матче против "Олимпиакоса".
прес-служба НСК "Олімпійський"
Дисциплинарный комитет УЕФА наказал "Динамо" частичным закрытием трибун стадиона в следующем домашнем поединке киевлян в еврокубках.
Об этом сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.
Читайте такжеЧелси подал жалобу в УЕФА на проявления расизма во время матча против Динамо в Киеве
Было принято решение закрыть 22 сектора НСК «Олимпийский» (с 41-го по 62-й) на следующем еврокубковом матче «Динамо» родных стенах. Также «Динамо» должно развернуть на трибунах банер «#EqualGame» с логотипом УЕФА.
Киевляне понесли наказание за действия болельщиков в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса".
В матче с греками болельщики «Динамо» бросали на поле посторонние предметы, зажигали файеры, выбегали на поле, а также блокировали лестницы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter