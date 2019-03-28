Экс-игрок Динамо Косовский назначен исполняющим обязанности главного тренера Ворсклы
18:13, 28 марта 2019Футбол
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Экс-динамовец только в январе возглавил молодежную команду полтавчан.
Виталий Косовский и Роман Черняк / ФК ВОРСКЛА
Виталий Косовский возглавит Ворсклу в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
Об этом объявил президент клуба Роман Черняк, сообщает SportArena.
О подробностях контракта Косовского с Ворсклой пока что ничего неизвестно.
Также отмечается, что главный тренер был представлен команде.
Виталий Косовский в январе 2019 года возглавил молодежный состав Ворсклы. Дебют Косовского в качестве главного тренера Ворсклы в УПЛ состоится уже во вторник, 2-го апреля. Ворскла на выезде сыграет с Карпатами. Начало встречи в 17:00.
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