Экс-игрок Динамо Косовский назначен исполняющим обязанности главного тренера Ворсклы

Экс-динамовец только в январе возглавил молодежную команду полтавчан.

Виталий Косовский возглавит Ворсклу в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Об этом объявил президент клуба Роман Черняк, сообщает SportArena.

О подробностях контракта Косовского с Ворсклой пока что ничего неизвестно.

Также отмечается, что главный тренер был представлен команде.

Виталий Косовский в январе 2019 года возглавил молодежный состав Ворсклы. Дебют Косовского в качестве главного тренера Ворсклы в УПЛ состоится уже во вторник, 2-го апреля. Ворскла на выезде сыграет с Карпатами. Начало встречи в 17:00.