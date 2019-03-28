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Экс-игрок Динамо Косовский назначен исполняющим обязанности главного тренера Ворсклы

18:13, 28 марта 2019
Футбол
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Виталий Косовский и Роман Черняк / ФК ВОРСКЛА

Об этом объявил президент клуба Роман Черняк, сообщает SportArena.

О подробностях контракта Косовского с Ворсклой пока что ничего неизвестно. 

Также отмечается, что главный тренер был представлен команде.

Виталий Косовский в январе 2019 года возглавил молодежный состав Ворсклы. Дебют Косовского в качестве главного тренера Ворсклы в УПЛ состоится уже во вторник, 2-го апреля. Ворскла на выезде сыграет с Карпатами. Начало встречи в 17:00.

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Теги: #футбол#Ворскла Полтава УПЛ#Виталий Косовский