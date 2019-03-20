На матч отбора Евро-2020 Португалия — Украина в Лиссабоне продано больше 50 тысяч билетов

21:41, 20 марта 2019
Футбол
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На арене Да Луш вероятен аншлаг во время матча Португалия - Украина / fpf.pt

На сегодня, 20 марта, реализовано уже более 50 тысяч билетов на стадион, который вмещает чуть больше 65 тысяч зрителей,  сообщает официальный сайт ФФУ.

По всей видимости, в Лиссабоне будет аншлаг.

Федерация футбола Украины сообщает, что команду Андрея Шевченко в Португалии будут поддерживать порядка 2 тысяч украинских болельщиков.

Напомним, что Португалия станет первым соперником сборной Украины в отборе на Евро-2020. Встреча состоится 22 марта 2019 года в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, в свою очередь, взял в Португалию 25 футболистов.

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Теги: #футбол#сборная Украины#Андрей Шевченко#Евро-2020 квалификация