На матч отбора Евро-2020 Португалия — Украина в Лиссабоне продано больше 50 тысяч билетов

Арена в столице Португалии вмещает чуть больше 65 тысяч зрителей.

Матч отбора на Евро-2020 между сборными Португалии и Украины, который состоится в Лиссабоне, посетят не менее 50 тысяч человек.

На сегодня, 20 марта, реализовано уже более 50 тысяч билетов на стадион, который вмещает чуть больше 65 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт ФФУ.

По всей видимости, в Лиссабоне будет аншлаг.

Федерация футбола Украины сообщает, что команду Андрея Шевченко в Португалии будут поддерживать порядка 2 тысяч украинских болельщиков.

Напомним, что Португалия станет первым соперником сборной Украины в отборе на Евро-2020. Встреча состоится 22 марта 2019 года в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, в свою очередь, взял в Португалию 25 футболистов.