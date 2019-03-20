Юношеская сборная Украины сыграла вничью с сербами на старте элит-раунда отбора Евро

Украинцы вели по ходу матча со счетом 2:0.

В Италии стартовал групповой турнир элит-раунда отборочного турнира Евро-2019 среди сборных команд возрастной категории U-19, в рамках которого на Stadio Comunale di Caldiero сборная Украины сыграла вничью с командой Сербии.

Игра завершилась со счетом 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы активнее начали матч и к 36-й минуте вели со счетом 2:0. На 23-й минуте игрок киевского Динамо Георгий Цитаишвили открыл счет в матче, а на 36-й - Даниил Сикан из Мариуполя удвоил преимущество украинцев. Тем не менее, удержать свое преимущество команде Сергея Нагорняка не удалось.

Душан Влахович из итальняской Фиорентины сделал дубль и спас свою команду от поражения. Сначала он забил гол на 45-й минуте, а на 77-й реализовал пенальти.

В другом матче Группы 7 сегодня играют команды Италии и Бельгии.

23 марта украинцы сыграют с командой Италии, а 26-го марта - со сборной Бельгии.

Только победитель группы получит путевку в финальный турнир Евро-2019, который состоится с 14 по 27 июля в Армении.