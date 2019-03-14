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Челси сыграет с Динамо в "украинских" цветах

15:36, 14 марта 2019
Футбол
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"Динамо" и "Челси" определились с комплектами формы на игру / fcdynamo.kiev.ua

Накануне поединка состоялось традиционное предматчевое совещание между представителями команд и УЕФА, где обсудили организационные вопросы.

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В частности, определилось, в какой форме сыграют команды. Игроки «Динамо» выйдут на поле в белой форме (голкипер — в зеленом), а футболисты из Лондона проведут поединок в желтых футболках, желтых трусах и синих гетрах (вратарь — в оранжевом).

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, в связи с проведением футбольного матча, в работе киевского метрополитена возможны изменения. Станция «Олимпийская» будет работать с возможным ограничением на вход, а на станции «Площадь Льва Толстого» на выход будет работать один эскалатор. Станция «Дворец Спорта» будет работать без ограничений.

Добавим также, что в кассах НСК "Олимпийский" билетов уже нет. 

Как сообщал УНИАН, первый матч "Челси" - "Динамо" завершился в Лондоне победой англичан - 3:0. 

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Теги: #матч Динамо - Челси