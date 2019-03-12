Лига чемпионов, Ювентус - Атлетико: анонс, прогноз, составы, где смотреть

Сегодня в Турине состоится ответный матч за выход в четвертьфинал главного еврокубка.

Сегодня в Турине на Ювентус Стэдиум состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором итальянский Ювентус примет испанский Атлетико из Мадрида.

Первый матч в Мадриде завершился со счетом 2:0 в пользу Атлетико, сообщает официальный сайт соревнований.

Прошлая неделя напомнила болельщикам, что в Лиге чемпионов нет ничего невозможного. Вспомним, о камбэке Мончестер Юнайтед, который обыграл французский ПСЖ в Париже со счетом 3:1.

Но чтобы забить три безответных гола такому "Атлетико", надо действительно сотворить что-то невероятное. Помочь в этом способен Криштиану Роналду. Португалец в каждом из своих последних восьми розыгрышей Лиги чемпионов забивал не меньше 10 голов, однако в этом сезоне отличился пока только раз. С помощью Роналду или без, но в ответной встрече быстрый гол "Юве" необходим.

На котировках букмекерских контор туринская команда является явным фаворитом матча. Вот только хватит ли ей этого превосходства для того, чтобы добиться успеха по сумме двух игр?.. На победу Ювентуса ставки принимаются с коэффициентом 1.71 к 1, на ничью - 3.72 к 1, на победу Атлетико - 5.48 к 1.

Накануне УЕФА представил ориентировочные составы команд:

"Ювентус": Щенсны; Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола; Джан, Пьянич, Матюйди; Бернардески, Манджукич, Роналду

Не сыграют: Алекс Сандро (дисквалификация), Хедира (сердце), Бардзальи (бедро), Де Шильо (бедро), Дуглас Коста (бедро)

"Висит" на карточке: Матюйди

"Атлетико": Облак; Ариас, Хименес, Годин, Хуанфран; Коке, Родриго, Сауль, Лемар; Гризманн, Мората

Не сыграют: Диего Коста (дисквалификация), Эрнандес (колено), Томас (дисквалификация), Филипе Луис (икроножная мышца)

"Висят" на карточке: Корреа, Филипе Луис, Хименес, Гризманн

На украинском ТВ матч покажет телеканал Футбол 1. Начало игры - в 22.00.