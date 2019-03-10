Онлайн-видеотрансляция Динамо - Арсенал-Киев: Премьер-лига, 21-й тур

В столице проходит дерби - один из лидеров УПЛ принимает аутсайдера турнира.

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит поединок 21-го тура УПЛ, в котором встречаются две столичные команды - "Динамо" и "Арсенал-Киев".

Коллективы решают разные задачи и находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Динамовцы занимают второе место, не теряя надежд настигнуть "Шахтер" в чемпионской гонке. А "канониры" застолбили за собой место на дне таблицы, имея в активе всего 11 очков после 20 туров (отставание от предпоследнего места составляет 5 пунктов). Следует отметить, что в прошлом туре подопечные тренера Игоря Леонова неожиданно обыграли на выезде "Олимпик" (1:0).

"Динамо" после зимней паузы добыло две победы в двух матчах УПЛ. Отметим, что в четверг "бело-синие" встречались в Лондоне с английским "Челси" в рамках 1/8 финала Лиги Европы, проиграв - 0:3. Ответный матч с "Челси" состоится уже 14 марта в Киеве.

Поединок "Динамо" - "Арсенал-Киев" начнется в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".

Прямая трансляция доступна только авторизованным пользователям сайта 1+1 video. Для того, чтобы смотреть матч онлайн, необходимо зарегистрироваться по ссылке https://1plus1.ua/ru/1plus1video