Капитан Реала пропустит 2 матча Лиги чемпионов за то, что специально получил желтую карточку

УЕФА наказал Серхио Рамоса за предумышленное получение желтой карточки.

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по поводу капитана «Реала» Серхио Рамоса.

Его дисквалифицировали на 2 матча. Таким образом, он пропустит ответный матч с «Аяксом» в 1/8 финала Лиги чемпионов и первую четвертьфинальную игру, если «Реал» пройдет в следующий раунд.

Читайте такжеУЕФА обвинил капитана Реала в умышленном получении желтой карточкиНапомним, испанец получил желтую карточку в конце первого матча 1/8 финала ЛЧ с «Аяксом» (2:1). В УЕФА посчитали, что он сделал это намеренно, чтобы «обнулить» баланс предупреждений перед четвертьфиналами.

После игры 32-летний игрок намекнул, что умышленно получил желтую карточку на 89-й минуте (мадридцы забили победный гол на 87-й). Позже он заявил, что получил предупреждение ненамеренно.

Рамоса также оштрафовали на 1500 евро. В случае повторения поступка его могут дополнительно дисквалифицировать еще на одну игру.