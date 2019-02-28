Шахтер объявил о трансфере Тете

19-летний полузащитник стал очередным новичком команды в зимнее межсезонье.

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании контракта с полузащитником бразильского "Гремио" Тете. Хавбек подписал с клубом пятилетний контракт.

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Читайте такжеБразильский полузащитник Тете подтвердил свой переход в донецкий ШахтерПо информации бразильских СМИ, 19-летний бразилец будет получать в "Шахтере" 120 тысяч евро в месяц. В добавок к этому он получит 500 000 евро подъемных.

Издание Globo утверждает, что "Шахтер" заплатит "Гремио" 10 млн евро за 40% прав на игрока. В случае перепродажи Тете "Гремио" получит 15% от трансфера.

Напомним, во время зимнего межсезонья горняки подписали четырех игроков: защитника Валерия Бондаренко из "Александрии", полузащитников Манора Соломона из "Маккаби" (Петах-Тиквы) и Маркоса Антонио из "Эшторила", а также форварда Даниила Сикана из "Карпат", который отправился в аренду в Мариуполь.