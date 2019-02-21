Динамо обыграло Олимпиакос и вышло в 1/8 финала Лиги Европы

Победный результат "бело-синим" обеспечил гол испанского новичка Франа Соля.

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Динамо" принимало греческий "Олимпиакос". Киевляне победили - 1:0 - и вышли в следующую стадию турнира.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Решающий гол на 32-й минуте забил испанский новичок "бело-синих" - нападающий Фран Соль. Результативную передачу с левого фланга сделал Виталий Миколенко, а Соль умело сыграл в одно касание, отправив мяч в ближний угол.

В конце первого тайма испанец мог делать дубль, однако на этот раз замешкался с мячом в нескольких метрах перед линией ворот, упустив фактически стопроцентный момент.

После перерыва инициатива перешла к футболистам "Олимпиакоса". Самый реальный момент греки имели на 74-й минуте, однако превосходную реакцию продемонстрировал голкипер "Динамо" Денис Бойко.

Напомним, что в первом матче в Пирее была зафиксирована ничья 2:2. Итого по сумме двух матчей победило "Динамо" - 3:2.

Киевский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.