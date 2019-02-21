Испанский новичок Динамо Соль: в Киеве играл мой кумир Шевченко

Также Фран Соль рассказал о периоде своей карьеры в мадридском "Реале".

Новичок «Динамо» испанский нападающий Фран Соль признался, что украинский экс-форвард киевлян и сборной Украины Андрей Шевченко является его кумиром.

"Знаю ли я, что являюсь первым воспитанником «Реала» в Киеве? Да, я знаю, это приятно. Но важнее то, что здесь играли многие легендарные футболисты. Этот факт также повлиял на мой переход в «Динамо». Ведь тут играл мой кумир – Андрей Шевченко. Для меня честь играть в команде, которая воспитала такого нападающего.

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У него было магическое касание. У каждого форварда есть свой уникальный навык, у Роналдиньо, Роналдо, Ибрагимовича... Но Шевченко – просто волшебник. У него были восхитительные моменты и в «Милане», и в «Челси». Он мог создать гол из ничего. Волшебник!" – отметил Фран Соль, которого цитирует Youtube-канал "Бомбардир".

Также Соль рассказал о временах, когда тренировался с первой командой мадридского "Реала".

"Я тренировался с "Реалом" почти с 19-летнего возраста. Не мог поверить, что меня тренируют Жозе Моуриньо, Карло Анчелотти... Когда такое происходит с молодым футболистом, его можно назвать невероятно счастливым. Я тренировался с лучшими игроками планеты - Криштиану Роналду, Месутом Озилом, Кака, Игуаином, Бензема, Хаби Алонсо... Это было просто невероятно", - вспоминает Фран Соль.

Как сообщал УНИАН, 26-летний испанец Фран Соль стал новичком "Динамо" этой зимой.

Сегодня динамовцы проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с греческим "Олимпиакосом". В первом матче была зафиксирована ничья - 2:2.