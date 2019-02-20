Динамо разгромило Ювентус в Юношеской лиге УЕФА

Команда "Динамо" (U-19) не оставила шансов сверстникам из Турина.

«Динамо» (U-19) с разгромным счетом обыграло сверстников из туринского «Ювентуса» в стыковом поединке Юношеской лиги УЕФА в борьбе за выход в 1/8 финала.

Матч состоялся в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского и собрал около 10 тысяч болельщиков. В итоге подопечные Игоря Костюка одержали сверхубедительную победу над представителем одного из грандов европейского футбола.

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Артур Ващишин открыл счет уже на 6-й минуте, сыграв на добивании после сейва голкипера. Счет 1:0 продержался до 69-й минуты, когда Сергей Булеца, совершив индивидуальный проход, завершил момент точным ударом в угол впритирку со штангой.

Денис Попов на 85-й минуте ударом головой после подачи углового сделал счет разгромным. 3:0.

Отметим, что данная стадия состоит из одного поединка и не предполагает ответной игры.

Таким образом, юные динамовцы Киева вышли в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Соперник украинского клуба определится позднее.