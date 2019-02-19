Динамо проведет матч Юношеской лиги УЕФА с итальянским Ювентусом

Игра состоится 20 февраля на стадионе Динамо, начало в 14.00.

20 февраля «Динамо» проведет матч раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА против итальянского «Ювентуса» из Турина.

Матч на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского начнется в 14.00, сообщает официальный сайт столичного клуба.

На предыдущем этапе «Ювентус» выступал в группе «H», где занял второе место в квартете с «Манчестер Юнайтед», «Валенсией» и «Янг Бойз». Набрав 10 очков в шести поединках туринцы пропустили вперед только «МЮ».

Итальянцы много забивали и пропускали (по 11 голов). Если в атаке такая цифра выглядит оптимистичной, то в обороне - полный провал. Дважды туринцы пропускали по 4 мяча за 90 минут. Но с точностью у «Ювентуса» проблемы минимальные. Половина ударов команды (29 из 59) летела в створ ворот, а в голы превратилось, как мы видим, треть из них.

В Примавере «Юве» сейчас расположился на шестом месте. Команда не знает вкуса побед уже три матча подряд, 16 февраля проиграв дома «Торино» (0:2), который идет вторым. Однако, до Киева же гости прибудут, согласно поданных заявок на матч в боевом составе.

«Динамо» U-19, в свою очередь, активно готовилось к сезону в Турции. За две недели, проведенные на учебно-тренировочном сборе в Сиде, подопечные Игоря Костюка сыграли три контрольные встречи, и все выиграли с общим счетом 14:0.

Еще до сбора тренер киевлян определился с обоймой игроков, которые должны были готовиться к поединку с «Ювентусом», и основная работа «бело-синих» была направлена именно на достижение положительного результата в игре с итальянцами.

Поединок Юношеской лиги УЕФА «Динамо» U-19 - Ювентус U-19 состоится в Киеве, 20 февраля, на стадионе «Динамо» им. В.В. Лобановского. Начало в 14:00 по киевскому времени.