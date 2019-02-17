Реал сенсационно проиграл в матче чемпионата Испании Жироне

Матч завершился со счетом 1:2,

В Мадриде на знаменитом стадионе Сантьяго Бернабеу завершился матч 24-го тура чемпионата страны по футболу, в котором "Реал" сенсационно проиграл "Жироне".

Матч завершился со счетом 1:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Исход матчи решился во втором тайме.

Если первые 45 минут прошли в спокойной медленной игре с преимуществом Реала и единственный гол забил на 25-й минуте Каземиро - 1:0, то после перерыва игра резко изменилась.

На 65-й минуте игры капитан мадридцев Серхио Рамос сыграл рукой в свой штрафной площади и получил предупреждение. Пенальти в ворота Реала реализовал Стуани - 1:1. А спустя 10 минут, на 75-й, Порту в падении головой добил мяч в ворота Тибо Куртуа и вывел гостей вперед - 1:2

Единственное, чем смог отличиться Реал в оставшееся время игры, так это вторым предупреждением и удалением капитана команды Рамоса.

Таким образом, Реал проиграл команде, которая еще ни разу не выигрывала в нынешнем календарном году - почти полтора месяца.