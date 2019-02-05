Динамо сыграло в нулевую ничью со шведским Эстерсундом (полное видео)

Прошлый сезон "Эстерсунд" закончил на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Швеции.

Киевское "Динамо" разошлось нулевой ничьей со шведским "Эстерсундом" на втором тренировочном сборе в испанской Марбелье.

Со старта в составе "Динамо" вышли: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльский, Че-Че, Шапаренко, Цыганков, Вербич и Соль. Об этом пишет ТСН.

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Прошлый сезон "Эстерсунд" закончил на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Швеции.

Напомним, что в целом команда Хацкевича проведет на этом сборе пять матчей. Второй тренировочный сбор продлится с 30 января до 13 февраля.

После окончания сборов "Динамо" из Малаги вылетит в Грецию, где проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса".