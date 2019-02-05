Динамо объявило заявку на плей-офф Лиги Европы
Киевское "Динамо" объявило заявку на поединки 1/16 финала Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса".
Тренерский штаб во главе с Александром Хацкевичем решил положиться на 31 исполнителя. Отметим, что в списке присутствуют даже трое травмированных - Йосипф Пиварич, Миккель Дуэлунд и Артем Беседин.
Интересно, что в составе "бело-синих" есть футболисты, которые заявлены по списку "Б". В их число входят такие игроки, как Виктор Цыганков, Владимир Шепелев и Николай Шапаренко. Об этом сообщает Sport Arena.
Полная заявка киевлян выглядит следующим образом:
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько, Владимир Маханьков;
Защитники: Виталий Миколенко, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Никита Кравченко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Миккель Дуэлунд;
Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Назарий Русин, Владислав Супряга.
Напомним, что матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Олимпиакосом" будут сыграны 14 и 21 февраля. Первый поединок состоится на поле греков.