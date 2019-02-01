Шахтер обнародовал заявку команды на Лигу Европы

В списке 25 футболистов.

ФК «Шахтер» подал официальную заявку для участия в 1/16 финала Лиги Европы В списке 25 футболистов, сообщает официальный сайт горняков: вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 55. Олег Кудрик; защитники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Валерий Бондаренко, 18. Иван Ордец, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили; полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 17. Максим Малышев, 19. Манор Соломон, 21. Алан Патрик, 23. Веллингтон Нем, 27. Майкон, 29. Андрей Тотовицкий, 50. Сергей Болбат, 74. Виктор Коваленко, 99. Фернандо; нападающие: 8. Оларенважу Кайоде, 10. Жуниор Мораес. 14 февраля в Харькове состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Айнтрахт». Билеты уже в продаже.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter