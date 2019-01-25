Динамо опередило Шахтер в мировом рейтинге клубов IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги 2018 года и составила мировой рейтинг клубов.
В первую сотню попали два украинских клуба. «Динамо» заняло 37-е место в обновленном рейтинге IFFHS. Киевляне потеряли 10 позиций по сравнению с прошлым годом - тогда они находись на 27-м месте.
Читайте такжеРеал возглавил рейтинг европейских клубов по доходам за прошлый сезон
«Шахтер» опустился еще больше – на 65-ю позицию (год назад он был 33-м). Из других украинских команд в рейтинге улучшили позиции только «Ворскла» и «Александрия».
Впервые в истории лидером рейтинга стал «Атлетико» (Мадрид), который за год совершил скачок с 11-го на первое место. В тройку вошли также мадридский "Реал" и австрийский "Зальцбург".
Следует отметить, что рейтинг IFFHS учитывает успешность клубов на внутренней и европейской арене.
1. Атлетико (Испания) – (11-е место в прошлогоднем рейтинге)
2. Реал (Испания) – (1)
3. Зальцбург (Австрия) – (10)
4. Барселона (Испания) - (4)
5. Ювентус (Италия) - (6)
37. Динамо (УКРАИНА) (27)
65. Шахтер (УКРАИНА) (33)
328. Заря (УКРАИНА) (278)
354. Ворскла (УКРАИНА) (400)
359. Александрия (УКРАИНА) (626)