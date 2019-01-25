Роналду могут лишить государственных наград Португалии из-за дела о неуплате налогов

Президент Португалии не исключает возможности лишения Криштиану Роналду орденов, которыми он был награжден на родине.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может лишиться государственных наград Португалии из-за обвинений в неуплате налогов, сообщил президент страны Марселу Ребелу ди Соза.

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Роналду был награжден орденом Большого креста за заслуги перед Португалией в 2016 году после победы на чемпионате Европы. Кроме того, у него есть медаль за заслуги перед родным островом Мадейрой.

«Закон очень прост: канцлер, который занимается орденами, должен решить, стоит ли лишить Роналду награды после произошедшего. Мы должны позволить тем, у кого есть нужные полномочия, решать – применим ли закон в этом случае», – заявил ди Соуза, которого цитирует AFP.

Как сообщал УНИАН, Роналду заплатит штраф 18,8 млн евро и получит 23 месяца условно за уклонение от уплаты налогов в Испании во время выступления за «Реал».