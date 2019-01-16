Соль успешно прошел медобследование в Динамо - СМИ
17:22, 16 января 2019Футбол
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Вечером испанец подпишет контракт с киевским клубом.
Соль станет самым высокооплачиваемым игроком киевского Динамо / football.ua
Фран Соль успешно прошел медобследование в одной из столичных клиник.
Вечером испанец подпишет контракт с киевским Динамо, сообщает Football.ua.
Ожидается, что 26-летний форвард подпишет контракт сроком на пять лет и станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов "бело-синих".
В текущем сезоне Соль провел 17 матчей за нидерландский Виллем II в местном чемпионате и отметился 13 забитыми мячами, что делает испанца вторым бомбардиром Эредивизии на данный момент. Также на счету форварда 4 гола в 3 матчах Кубка Нидерландов.
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