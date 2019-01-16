Форвард Айнтрахта стал трансферной целью №1 для Барселоны
15:20, 16 января 2019Футбол
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Переход может существенно ослабить соперника "Шахтера" в Лиге Европы.
Лука Йович / bild.de
"Барселона" проявляет интерес к сербскому нападающему немецкого "Айнтрахта" Луке Йовичу.
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Как сообщает COPE, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 35 миллионов евро. Стоит отметить, что форвард принадлежит португальской "Бенфике", а за "Айнтрахт" выступает на правах аренды. Однако, немецкий клуб в ближайшее время может воспользоваться правом приоритетного выкупа игрока за 12 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 21-летний Йович провел за "Айнтрахт" 23 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал четыре голевых паса.
Напомним, "Айнтрахт" является соперником донецкого "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы.
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