Форвард Айнтрахта стал трансферной целью №1 для Барселоны

Переход может существенно ослабить соперника "Шахтера" в Лиге Европы.

"Барселона" проявляет интерес к сербскому нападающему немецкого "Айнтрахта" Луке Йовичу.

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Как сообщает COPE, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 35 миллионов евро. Стоит отметить, что форвард принадлежит португальской "Бенфике", а за "Айнтрахт" выступает на правах аренды. Однако, немецкий клуб в ближайшее время может воспользоваться правом приоритетного выкупа игрока за 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Йович провел за "Айнтрахт" 23 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал четыре голевых паса.

Напомним, "Айнтрахт" является соперником донецкого "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы.