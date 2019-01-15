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Динамо договорилось с Виллем ІІ по трансферу Соля - СМИ

13:46, 15 января 2019
Футбол
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Соль прибудет в Киев для прохождения медицинского осмотра в Динамо / Imago

Уже сегодня 26-летний футболист должен вылететь в Киев для прохождения медицинского осмотра и подписания 5-летнего контракта, отмечает SportArena со ссылкой на голландские издания Bd.nl и Nos.nl..

Вчера голландские СМИ сообщали, что Виллем отклонил предложение киевского клуба в размере 3,250 млн. евро, что подтвердил и сам испанец.

В текущем сезоне форвард забил 17 голов в 20 матчах всех турниров за клуб, всего в составе Виллема ІІ на его счету 47 мячей в 88 матчах.

Фран Соль был одной из многих кандидатур, рассматриваемых Динамо, однако именно на его кандидатуре настаивал главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

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Теги: #трансферы#Динамо Киев#Динамо планы на межсезонье#межсезонье