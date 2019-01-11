Киевское Динамо вышло из отпуска и начинает подготовку ко второй половине сезона

Команда проходит медицинское обследование после которого отправится на тренировочные сборы в Испанию.

В пятницу, 11 января, у игроков первой команды киевского «Динамо» завершился зимний отпуск, который длился почти месяц.

Традиционно, в первые несколько рабочих дней, перед отлетом на сбор в Испанию, футболисты проходят плановое медицинское обследование в столичной клинике. Как всегда, команда была разделена на две группы игроков, часть из которых прошла медобследование в пятницу, другая в субботу, сообщает официальный сайт столичного клуба.

У профильных врачей, которые засвидетельствовали, что у футболистов все в порядке со здоровьем, сегодня побывали шестнадцать динамовцев: вратари - Георгий Бущан и Владимир Маханьков, защитники Артем Шабанов, Денис Попов, Виталий Миколенко, Никита Кравченко, полузащитники Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Георгий Цитаишвили и нападающие Назарий Русин, Владислав Супряга.

Для всех футболистов это процедура, которая происходит два раза в год, не новая, но некоторые из них впервые проходили медосмотр именно с первой командой, в частности, это Денис Попов, Никита Кравченко и Георгий Цитаишвили.

Теперь результаты обследования будут обрабатываться в течение нескольких дней, после чего их передадут клубным врачам. Остальные функциональных исследований и тесты могут проводиться непосредственно на клубной базе, для этого там есть все необходимые условия и необходимое оборудование.

Отметим, что завтра плановое медобследование пройдет вторая группа динамовцев.

Первый тренировочный сбор начнется в воскресенье, 13 января. Команда отправится в Испанию, где в течение двух недель проведет три контрольные встречи.