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Селезнев официально стал игроком испанской Малаги (видео)

16:11, 10 января 2019
Футбол
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Евгений Селезнев будет игроком Малаги, как минимум, до конца сезона / twitter.com/MalagaCF

Соглашение предусматривает аренду украинца у турецкого клуба сроком до конца сезона, сообщает официальный сайт испанского клуба.

По данным испанских СМИ, в случае выхода Малаги из второй по значимости Сегунды в первый дивизион испанского футбола - Ла Лигу -  Селезнев останется в клубе до 2021 года. 

 

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Теги: #Испания#Малага#трансферы#Евгений Селезнев