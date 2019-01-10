Защитник Динамо Морозюк будет выступать до конца сезона за турецкий Ризеспор

В нынешнем сезоне во всех турнирах Морозюк провел за «Динамо» 19 матчей, в которых отметился одним голом.

Защитник киевского «Динамо» Николай Морозюк продолжит сезон-2018/2019 в турецкой Суперлиге. В составе представителя турецкой Суперлиги, который в нынешнем чемпионате занимает последнее место в турнирной таблице, 30-летний футболист будет выступать на правах аренды до завершения сезона-2018/2019, сообщает официальный сайт украинского клуба. В нынешнем сезоне во всех турнирах Морозюк провел за «Динамо» 19 матчей, в которых отметился одним голом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter