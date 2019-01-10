цей матеріал доступний українською

Защитник Динамо Морозюк будет выступать до конца сезона за турецкий Ризеспор

14:32, 10 января 2019
Футбол
54 0
Морозюк продолжит сезон в стане аутсайдера турецкой Суперлиги / twitter.com/dynamokyiv

В составе представителя турецкой Суперлиги, который в нынешнем чемпионате занимает последнее место в турнирной таблице, 30-летний футболист будет выступать на правах аренды до завершения сезона-2018/2019, сообщает официальный сайт украинского клуба.

В нынешнем сезоне во всех турнирах Морозюк провел за «Динамо» 19 матчей, в которых отметился одним голом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #трансферы#Динамо Киев#Динамо планы на межсезонье#Николай Морозюк