Бразильский Атлетико Минейро рассчитался с Динамо за игрока спустя 6 лет

Андре перешел из киевского Динамо еще летом 2012 года.

Бразильский клуб Атлетико Минейро погасил свою задолженность перед киевским Динамо за переход форварда Андре.

Бразилец перешел в Атлетико еще летом 2012-го года, однако полностью клуб расплатился с киевлянами лишь в январе 2019-го года, сообщает Isport со ссылкой на бразильское издание Globo.

Дело едва не дошло до разбирательств в футбольном арбитраже в Лозанне (Швейцария), но клуб нашел кредиторов, которые помогли погасить долг.

Напомним, Андре был игроком Динамо в 2010-2012 годах, за клуб сыграл 9 матчей, не забив при этом ни одного мяча. В 2011 году бразилец был отправлен в аренду во французский Бордо, где сыграл 8 поединков, но также без забитых мячей.