Стартовала продажа билетов на матч Шахтер - Айнтрахт в Лиге Европы
13:51, 08 января 2019Футбол
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Вход в обычные сектора доступен по цене от 50 до 350 гривен.
Матч "Шахтер" - "Айнтрахт" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" / twitter.com/fcshakhtar
Началась продажа билетов на поединок 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Айнтрахт», который состоится 14 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба «горняков».
Следует отметить, что 8 января началась продажа лишь для владельцев абонементов, а в свободную продажу билеты поступят 14 января.
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Цена билетов колеблется от 50 до 350 гривен, а в специальных вип-ложах можно посмотреть футбол от 500 до 6000 гривен.
Напомним, матч «Шахтер» - «Айнтрахт» пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металлист».
Как сообщал УНИАН, стартовала продажа билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» - «Олимпиакос».
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