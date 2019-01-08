Стартовала продажа билетов на матч Шахтер - Айнтрахт в Лиге Европы

Вход в обычные сектора доступен по цене от 50 до 350 гривен.

Началась продажа билетов на поединок 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Айнтрахт», который состоится 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба «горняков». Следует отметить, что 8 января началась продажа лишь для владельцев абонементов, а в свободную продажу билеты поступят 14 января. Читайте такжеМатч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт пройдет в Харькове Цена билетов колеблется от 50 до 350 гривен, а в специальных вип-ложах можно посмотреть футбол от 500 до 6000 гривен. Напомним, матч «Шахтер» - «Айнтрахт» пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металлист». Как сообщал УНИАН, стартовала продажа билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» - «Олимпиакос».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter