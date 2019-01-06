Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Валерия Лобановского (видео)

Человек, опередивший время. С ним связаны большинство значимых достижений украинского футбола.

Сегодня, 6 января, исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося украинского тренера Валерия Лобановского.

С Лобановским связаны большинство значимых достижений киевского "Динамо". В этом клубе он раскрылся вначале как яркий игрок, а затем - и как великий Тренер, навсегда вписавший свое имя в историю мирового футбола.

Киевское "Динамо" под его руководством в 70-е и 80-е годы было одним из сильнейших футбольных клубов мира. Лобановский воспитал целую плеяду футбольных звезд. Три его воспитанника - Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко - были удостоены Золотого мяча лучшему футболисту Европы.

Каждый год в начале января на Байковое кладбище в Киеве, где расположена могила футбольного Мэтра, приходят родственники и друзья, коллеги и единомышленники, ученики и просто поклонники таланта Валерия Васильевича.

Кроме того, у входа на стадион «Динамо», который носит имя великого тренера, проходит митинг памяти Валерия Лобановского.

В день 80-летия со дня рождения Лобановского о нем вспомнил заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка кубков и Суперкубка Европы в составе "Динамо", многократный чемпион СССР Владимир Мунтян.

"Лобановский был разносторонним. Футбол он воспринимал действительно профессионально, по-настоящему. Что касается других качеств, то об этом, наверное, лучше расскажет его жена Аделаида Панкратьевна, каким он был в семейном кругу. Когда мы были не на тренировочных полях или во время матчей, Валерий Васильевич был мягким, другим человеком. В общем, о нем можно говорить только положительное.

Бесспорное уважение к нему было у всех. Причем, это касается не только тренерской карьеры, но и блестящей игровой – чего стоит только чемпионство 1961 года вместе с командой, в которой он был важным звеном вместе с такими мастерами, как Каневский, Биба, Войнов, Базилевич и другие. Насчет Лобановского-тренера уже много сказано, и все это свидетельствует о его достижениях и огромном вкладе. Не зря, пока мы будем живы, будем помнить его и благодарить за то, что дал нам возможность стать по-настоящему заслуженными мастерами спорта", - отметил Владимир Мунтян, которого цитирует официальный сайт ФК "Динамо".