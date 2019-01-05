Моуриньо может возглавить Бенфику

Особенный уже тренировал лиссабонскую команду в начале своей тренерской карьеры.

Следующим местом работы Жозе Моуриньо может стать "Бенфика", сообщает португальская газета Record.

Вице-чемпион Португалии рассматривает вариант с приглашением Особенного после того, как в начале года пост главного тренера покинул Руи Витория, под руководством которого команда за три с половиной года дважды становилась чемпионом.

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Примечательно, что Моуриньо уже имел опыт работы с "Бенфикой" - в начале своей карьеры в 2000 году, но продержался на посту главного тренера всего три с половиной месяца.

Моуриньо был уволен из "Манчестер Юнайтед" в середине декабря прошлого года за неудовлетворительные результаты команды. На смену ему в "МЮ" пришел Оле-Гуннар Сульшер, под руководством которого "Красные" выиграли все четыре стартовые игры.

На сегодняшний день "Бенфика" занимает 4-е место в португальском чемпионате, на 7 очков отставая от лидирующего "Порту".