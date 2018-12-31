Коноплянка, Цыганков и Зинченко поздравили болельщиков сборной Украины с Новым годом (видео)

Футболисты пообещали радовать поклонников в 2019 году.

Футболисты сборной Украины по футболу записали новогоднее обращение к болельщикам. Игроки национальной команды Николай Матвиенко, Виктор Цыганков, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Андрей Борячук, Никита Бурда, Сергей Болбат, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Иван Петряк и Андрей Пятов поздравили поклонников спорта с наступающими праздниками, сообщает пресс-служба "сине-желтых". Напомним, ранее итоги 2018 года подвел главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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