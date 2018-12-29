Экс-футболист Динамо Ващук отбирает детей через искусственный интеллект (видео)

Ващук предлагает определять способности с помощью искусственного интеллекта, а также ищет пути избегать алкоголизма в 43 года.

Владислав Ващук работает над научными разработками, о чем рассказал в программе Футбик.

Он предлагает определять способности с помощью искусственного интеллекта, а также ищет пути избегать алкоголизма в 43 года, говорится в сюжете Футбик в You-tube.

- Влад, люди в 43 спиваются, почему?

- Те, которые в футболе спиваются, это проблема адреналина. Люди, которые играют на высоком уровне, у них высокая планка адреналина. А в повседневной жизни он низкий и ты его не поднимешь. Ты не можешь себя в повседневной жизни на 100% отдать футбола уже. Вот и ищешь разные пути. Для меня спасение от этого - снова футбол.

- В Украине понятно в каком состоянии детские академии. Кто виноват, и что делать?

- Мы набираем, мы не отбираем. Раньше был отбор. Теперь только набор. В целом система не работает, она работает только на два клуба: Динамо и Шахтер. Поэтому я и решил создать футбольный клуб, я эксперт по искусственному интеллекту. И там реализуются мои разработки по отбору детей именно через искусственный интеллект.

- Чем отличается детский футбол тогда и сейчас? Подход тренеров, обеспечения.

- Обеспечения, подход тренеров, турниры, общение родителей с тренерами, это все взаимосвязано. Сегодня родители, это большая проблема для нынешних тренеров. Сегодня интернет открываешь, и ты знаешь, как тренировать детей. Они пытаются сами, а потом уже ищут академию. Но у нас академии для раннего возраста часто не сильные. Раз, два, три, и больше нет детских тренеров.

В проекте «Футбик» Ващук попадает мячом в арбуз с 10 метров с первой попытки. И принимает участие в испытании на технику набивания ногами теннисного мячика.