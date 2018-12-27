Матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт пройдет в Харькове

Первый поединок раунда плей-офф состоится на ОСК "Металлист" 14 февраля.

Матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и немецким "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне состоится в Харькове.

Об этом сообщил официальный сайт "горняков". Игра пройдет на ОСК "Металлист".

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Также сообщается, что билеты будут доступны для владельцев абонементов уже с 8 января, а в свободной продаже они появятся с 14-го числа следующего месяца. Стоимость билетов категории Standart составляет от 50 до 350 гривен.

Отметим, что первый матч "Шахтер" - "Айнтрахт" состоится 14 февраля в Харькове, а ответная игра пройдет 21 февраля во Франкфурте.

Напомним, что предыдущий домашний поединок в рамках Лиги чемпионов - с французским "Лионом" "оранжево-черные" провели в Киеве, так как в Харьковской области на тот момент было введено военное положение.