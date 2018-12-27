Супруга игрока киевского Динамо показала фото топлес на Мальдивах

Ирина Морозюк произвела настоящий фурор в социальной сети Instagram.

Жена футболиста киевского Динамо Николая Морозюка Ирина в очередной раз порадовала своих подписчиков откровенным снимком.

Она опубликовала снимок в социальной сети Instagram, на котором красотка позирует топлес на фоне океана на Мальдивах.

"Утро", – коротко прокомментировала фото жена Морозюка.

"Шикарно!", "Вау, секси!", "С такими бедрами утро всегда приятное", – комментируют подписчики.