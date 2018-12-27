Супруга игрока киевского Динамо показала фото топлес на Мальдивах
10:38, 27 декабря 2018Футбол
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Ирина Морозюк произвела настоящий фурор в социальной сети Instagram.
Морозюк радует подписчиков своими совершенными формами / instagram.com
Жена футболиста киевского Динамо Николая Морозюка Ирина в очередной раз порадовала своих подписчиков откровенным снимком.
Она опубликовала снимок в социальной сети Instagram, на котором красотка позирует топлес на фоне океана на Мальдивах.
"Утро", – коротко прокомментировала фото жена Морозюка.
"Шикарно!", "Вау, секси!", "С такими бедрами утро всегда приятное", – комментируют подписчики.
instagram.com
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