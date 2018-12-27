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Супруга игрока киевского Динамо показала фото топлес на Мальдивах

10:38, 27 декабря 2018
Футбол
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Морозюк радует подписчиков своими совершенными формами / instagram.com

Она опубликовала снимок в социальной сети Instagram, на котором красотка позирует топлес на фоне океана на Мальдивах.

"Утро", – коротко прокомментировала фото жена Морозюка.

"Шикарно!", "Вау, секси!", "С такими бедрами утро всегда приятное", – комментируют подписчики.

instagram.com
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Теги: #футбол#Динамо Киев