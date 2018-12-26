Футбольный болельщик изобразил ведущих украинских игроков в виде персонажей "Симпсонов"
13:04, 26 декабря 2018Футбол
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Зинченко, Цыганков, Шапаренко и Лунин предстали в необычных образах.
instagram.com/iamrommio
Футбольный болельщик Роман Бондаренко изобразил ряд известных украинских игроков в виде персонажей популярного мультсериала Симпсоны.
Футболисты киевского Динамо Виктор Цыганков и Николай Шапаренко, английского Манчестер Сити Александр Зинченко и испанского Леганеса Андрей Лунин, вместе со своей девушкой, стали героями рисунков Бондаренко.
Болельщик выложил свои работы на персональной странице Instagram.
Любопытно, что игрокам понравились картинки и они их перепостили на своих персональных страничках в соцсетях.
instagram.com/iamrommio
instagram.com/iamrommio
instagram.com/iamrommio
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