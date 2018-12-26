Футбольный болельщик изобразил ведущих украинских игроков в виде персонажей "Симпсонов"

Зинченко, Цыганков, Шапаренко и Лунин предстали в необычных образах.

Футбольный болельщик Роман Бондаренко изобразил ряд известных украинских игроков в виде персонажей популярного мультсериала Симпсоны.

Футболисты киевского Динамо Виктор Цыганков и Николай Шапаренко, английского Манчестер Сити Александр Зинченко и испанского Леганеса Андрей Лунин, вместе со своей девушкой, стали героями рисунков Бондаренко.

Болельщик выложил свои работы на персональной странице Instagram.

Любопытно, что игрокам понравились картинки и они их перепостили на своих персональных страничках в соцсетях.