Месси в пижаме поздравил фанатов с Рождеством (фото)

Супруга футболиста Антонелла Ракуццо опубликовала фото с Лионелем и тремя сыновьями.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поздравил болельщиков с Рождеством.

Нарядившись в пижамы, вся семья футболиста уселась под елкой, чтобы сделать семейное фото. Антонелла Ракуццо опубликовала фото с мужем и тремя сыновьями в похожих костюмах в своем Instagram.

Напомним, ранее Роналду нарядил детей в костюмы Санта-Клаусов, чтобы поздравить болельщиков с Рождеством.