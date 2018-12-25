Месси в пижаме поздравил фанатов с Рождеством (фото)
10:55, 25 декабря 2018Футбол
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Супруга футболиста Антонелла Ракуццо опубликовала фото с Лионелем и тремя сыновьями.
Лионель Месси / REUTERS
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поздравил болельщиков с Рождеством.
Нарядившись в пижамы, вся семья футболиста уселась под елкой, чтобы сделать семейное фото. Антонелла Ракуццо опубликовала фото с мужем и тремя сыновьями в похожих костюмах в своем Instagram.
Напомним, ранее Роналду нарядил детей в костюмы Санта-Клаусов, чтобы поздравить болельщиков с Рождеством.
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