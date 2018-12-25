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Месси в пижаме поздравил фанатов с Рождеством (фото)

10:55, 25 декабря 2018
Футбол
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Лионель Месси / REUTERS

Нарядившись в пижамы, вся семья футболиста уселась под елкой, чтобы сделать семейное фото. Антонелла Ракуццо опубликовала фото с мужем и тремя сыновьями в похожих костюмах в своем Instagram.

FELIZ FELIZ FELIZ NAVIDAD❤️

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Напомним, ранее Роналду нарядил детей в костюмы Санта-Клаусов, чтобы поздравить болельщиков с Рождеством.

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Теги: #Лионель Месси