МЮ с новым тренером не оставил шансов Кардиффу, Ман Сити сенсационно проиграл Кристал Пэлас

"Ливерпуль" ушел в отрыв от своего главного преследователя - команды Гвардиолы.

"Манчестер Юнайтед" провел первый поединок после отставки Жозе Моуриньо. В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги "Красные дьяволы" играли на выезде против "Кардиффа" и одержали крупную победу - 5:1.

Уже на 3-й минуте счет открыл Рашфорд, реализовав штрафной удар. До перерыва голами в составе "МЮ" отличились также Эррера и Марсьяль. "Кардифф" ответил забитым мячом с пенальти (отличился Камараса). Благодаря дублю Лингарда после перерыва счет стал разгромным в пользу гостей - 5:1.

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Отметим, что после ухода Жозе Моуриньо обязанности главного тренера "МЮ" возложены на норвежца Оле-Гуннара Сульшера.

Главной сенсацией дня стало поражение "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы в домашней встрече с "Кристал Пэлас" - 2:3. На голы Гюндогана и Де Брюйне гости ответили результативными ударами Шлуппа, Таунсенда и Миливоевича.

"Ман Сити" проиграл всего лишь второй раз в нынешней АПЛ (причем дважды в течение последних трех туров), сообщает официальный сайт турнира.

Действующий чемпион - "Ман Сити" (44 очка) - отстает уже на четыре пункта от идущего на первом месте "Ливерпуля" (48), у которого ноль поражений. Занимающий третью позицию "Тоттенхэм" (39) свой поединок проведет в воскресенье против "Эвертона".