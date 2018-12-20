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Тренер Динамо Хацкевич не хочет отпускать Цыганкова до конца сезона

12:32, 20 декабря 2018
Футбол
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Виктор Цыганков может остаться в Динамо до конца сезона / facebook.com/fcdynamoua

Генеральный директор ФК Динамо Киев Резо Чохонелидзе прокомментировал слухи о переходе одного из ведущих игроков команды Виктора Цыганкова в итальянскую Рому.

- В понедельник я был в Ньоне на жеребьевке, встретился там с Темпестилли и Тотти (входят в руководство римского клуба), но они ничего мне не говорили и не спрашивали на этот счет, - от метил функционер киевского клуба в интервью Teleradiostereo.it.

Нак уточняющий вопрос издания о том, что возможно гендиректор Динамо слышал о переговорах с украинским клубом спортивного директора клуба Мончи, Чохонелидзе отметил: "Я знаком с ним, но тоже ничего такого не слышал".

- Наш тренер сказал мне, что он полагается на Цыганкова, и попросил, чтобы футболист остался в команде до июня, - добивали функционер столичного клуба.

Как сообщал УНИАН, к Цыганкову в последнее время проявляет интерес ряд европейских клубов, в частности, из Италии и Германии. 

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Теги: #трансферы#Динамо Киев#Премьер-лига#Виктор Цыганков