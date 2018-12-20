Тренер Динамо Хацкевич не хочет отпускать Цыганкова до конца сезона

На игрока претендует один из ведущих итальянских клубов Рома.

Генеральный директор ФК Динамо Киев Резо Чохонелидзе прокомментировал слухи о переходе одного из ведущих игроков команды Виктора Цыганкова в итальянскую Рому.

- В понедельник я был в Ньоне на жеребьевке, встретился там с Темпестилли и Тотти (входят в руководство римского клуба), но они ничего мне не говорили и не спрашивали на этот счет, - от метил функционер киевского клуба в интервью Teleradiostereo.it.

Нак уточняющий вопрос издания о том, что возможно гендиректор Динамо слышал о переговорах с украинским клубом спортивного директора клуба Мончи, Чохонелидзе отметил: "Я знаком с ним, но тоже ничего такого не слышал".

- Наш тренер сказал мне, что он полагается на Цыганкова, и попросил, чтобы футболист остался в команде до июня, - добивали функционер столичного клуба.

Как сообщал УНИАН, к Цыганкову в последнее время проявляет интерес ряд европейских клубов, в частности, из Италии и Германии.