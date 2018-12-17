Динамо сыграет с Ювентусом в Юношеской лиге УЕФА
20:05, 17 декабря 2018Футбол
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Противостояние будет состоять из одного матча, который пройдет в Киеве.
"Динамо" (U-19) сыграет в следующем раунде Юношеской лиги УЕФА с "Ювентусом" / ФК "Динамо"
Состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской Лиги УЕФА, где продолжает борьбу юниорская команда киевского "Динамо".
«Динамо» (U-19) на стадии плей-офф сыграет со сверстниками из «Ювентуса» (Турин).
Данная стадия состоит из одной игры. Матч пройдет в Киеве 19-го или 20 февраля, сообщает официальный сайт УЕФА.
Напомним, что в предыдущем раунде киевский клуб прошел бельгийский "Андерлехт".
"Ювентус" (U-19) на групповом этапе играл в одном квартете с "Манчестер Юнайтед", "Валенсией" и "Янг Бойз". Туринцы набрали 10 очков и заняли второе место, пропустив "МЮ".
Как сообщал УНИАН, главная команда "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с "Олимпиакосом".
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