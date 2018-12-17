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Динамо сыграет с Ювентусом в Юношеской лиге УЕФА

20:05, 17 декабря 2018
Футбол
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"Динамо" (U-19) сыграет в следующем раунде Юношеской лиги УЕФА с "Ювентусом" / ФК "Динамо"

«Динамо» (U-19) на стадии плей-офф сыграет со сверстниками из «Ювентуса» (Турин).

Данная стадия состоит из одной игры. Матч пройдет в Киеве 19-го или 20 февраля, сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в предыдущем раунде киевский клуб прошел бельгийский "Андерлехт".

"Ювентус" (U-19) на групповом этапе играл в одном квартете с "Манчестер Юнайтед", "Валенсией" и "Янг Бойз". Туринцы набрали 10 очков и заняли второе место, пропустив "МЮ".

Как сообщал УНИАН, главная команда "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с "Олимпиакосом".

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Теги: #Ювентус#Динамо Киев#Динамо Юношеская лига УЕФА