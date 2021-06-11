Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский на пресс-конференции сообщил репортерам из Нидерландов, что команда Андрея Шевченко будет играть в форме с лозунгом "Героям слава!". Напомним, что УАФ утвердила этот лозунг как футбольный символ.
"Эта форма была утверждена УЕФА и сейчас президент УАФ находится в Риме и общается по поводу этого с представителями УЕФА. И да, мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы", - сказал Гливинский для УАФ.
Напомним, что 10 июня Павелко вылетел на переговоры в Рим из УЕФА.
Читайте также"Герои не умирают": известный теннисист осудил действия УЕФА касательно формы сборной Украины
Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма была представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на ней нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА сначала утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020, а затем внес коррективы.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram