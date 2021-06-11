Александр Гливинский также подтвердил, что переговоры между УЕФА и УАФ продолжаются.

Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский на пресс-конференции сообщил репортерам из Нидерландов, что команда Андрея Шевченко будет играть в форме с лозунгом "Героям слава!". Напомним, что УАФ утвердила этот лозунг как футбольный символ.

"Эта форма была утверждена УЕФА и сейчас президент УАФ находится в Риме и общается по поводу этого с представителями УЕФА. И да, мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы", - сказал Гливинский для УАФ.

Напомним, что 10 июня Павелко вылетел на переговоры в Рим из УЕФА.

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Автор: Артем Будрин