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Владимиру Кличко вернули чемпионские пояса, утраченные в бою с Фьюри

16:38, 27 мая 2020
Бокс
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Владимир Кличко / фото REUTERS

Об этом сообщает MixSport.

После поединка с Фьюри чемпионские пояса достались британцу. Однако затем все три боксерские организации заказали для Фьюри новые "ремни", а Кличко вернули пояса, которые были у него.

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Отмечается, что этот символический шаг со стороны WBA, IBF и WBO был своего рода признанием заслуг украинского боксера перед мировым боксом.

1 июня все три пояса появятся в киевском музее братьев Кличко, которому в этот день исполнится шесть лет.

Напомним, Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей. 

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Владимир Кличко помогает легендарному боксеру подготовиться к возвращению на ринг.

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