Владимиру Кличко вернули чемпионские пояса, утраченные в бою с Фьюри

Три пояса чемпиона мира появятся в музее братьев Кличко.

Экс-чемпиону мира Владимиру Кличко вернули пояса по версиям WBA Super, IBF і WBO, которые он потерял после поражения от Тайсона Фьюри в 2015 году.

Об этом сообщает MixSport.

После поединка с Фьюри чемпионские пояса достались британцу. Однако затем все три боксерские организации заказали для Фьюри новые "ремни", а Кличко вернули пояса, которые были у него.

Читайте также"Пожалел этого малыша": Кличко вспомнил, как три года назад проиграл Джошуа

Отмечается, что этот символический шаг со стороны WBA, IBF и WBO был своего рода признанием заслуг украинского боксера перед мировым боксом.

1 июня все три пояса появятся в киевском музее братьев Кличко, которому в этот день исполнится шесть лет.

Напомним, Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Владимир Кличко помогает легендарному боксеру подготовиться к возвращению на ринг.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram