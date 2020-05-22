Владимир Кличко готовит к возвращению на ринг легендарного боксера (видео)

Украинец помогает набрать форму Эвандеру Холифилду.

Знаменитый американский боксер Эвандер Холифилд в 57 лет решил возобновить карьеру, пригласив в свою команду Владимира Кличко.

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Холифилд опубликовал видео своих тренировок в Instagram.

В ролике несколько раз появляется украинский экс-чемпион мира, который контролирует тренировочный процесс.

"Команда Холифилда готовится к бою", - говорится в подписи к видео.

Холифилд намерен вернуться на ринг и провести ряд благотворительных поединков.

Эвандер Холифилд свой последний бой провел в 2011-м году. За свою карьеру он становился абсолютным чемпионом мира, а также обладателем титулов разных организаций. Трижды американец признавался лучшим боксером года по версии журнала The Ring.

УНИАН ранее сообщал о том, что карьеру также решил возобновить Майк Тайсон.