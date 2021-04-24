Кличко-младший может вернуться в профессиональный спорт.

Экс-чемпион мира Владимир Кличко продолжает делать в социальных сетях интересные сообщения с неоднозначными подтекстами.

На этот раз "Доктор Стальной Молот" обнародовал пост в Facebook.

"Пословица говорит: "Изображение может рассказать больше, чем 1000 слов!". Suddeutsche Zeitung спросил меня, чего я жду больше всего, когда пандемия, наконец, закончится...", - напечатал текст Владимир возле фотографии с ним и боксерскими перчатками.

Украинская легенда ранее отмечал, что его интересует рекорд Джорджа Формана, который в 45-летнем возрасте смог стать самым старшим чемпионом мира в супертяжелом весе. В прошлом марте Кличко-младшему исполнилось 45 лет.

Также Владимир может установить уникальный рекорд: если он все же вернется в ринг, то станет первым в истории боксером, который выйдет боксировать после того, как его включили в Зал славы.

Напомним, что Кличко уже интриговал недавно публику своим возвращением в новогоднем поздравлении.

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Владимир Кличко: подробности карьеры

На любительском уровне украинский боксер стал олимпийским чемпионом в 1996-м году.

На профи-ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях.

За свою карьеру в профи Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015).

Владимир Кличко удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе в течение 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю.

В своем последнем поединке в апреле 2017 года Владимир Кличко уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

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Автор: Артем Будрин