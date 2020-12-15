Легендарный украинский боксер удостоился признания вместе с двумя американцами.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко введен в Международный зал боксерской славы.

Об этом сообщает "Братство Кличко".

Кличко стал членом Международного зала боксерской славы в результате голосования членов экспертного жюри. Он был номинирован впервые и выбран в первый же год.

Читайте такжеБой Виталия Кличко признан одним из самых кровавых в истории бокса (видео)

Кроме Кличко, в Зал славы также были введены американские экс-чемпионы мира Флойд Мэйвезер и Андре Уорд.

Всего в категории "Современные" были номинированы 42 боксера.

15 декабря были оглашены результаты, а торжественная церемония включения в Зал славы запланирована на 10-13 июня 2021 года.

Кличко-младший стал вторым украинцем, который удостоился такого признания. Первым был его брат Виталий - он был включен в Зал славы в 2018 году.

"Для меня, как и для всех чемпионов, это большая честь и счастье быть в Зале славы. Это потрясающе", - сказал Владимир Кличко, которого цитирует BoxingScene.

Владимир Кличко: подробности карьеры

На любительском уровне украинский боксер стал олимпийским чемпионом в 1996-м году.

На профи-ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях.

За свою карьеру в профи Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015) и WBA (2011–2015).

Владимир Кличко удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе на протяжении 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю.

В своем последнем поединке в апреле 2017 года Владимир Кличко уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь