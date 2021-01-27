Валерия Орсини покорила поклонников фантастическим телом.

Колумбийская боксерша Валерия Орсини еще в юношестве завершила карьеру ради блогерства. Выдающейся спортсменкой ей не суждено стать, однако она завела блог, где пропагандирует здоровый образ жизни.

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Более того, сейчас Валерия – одна из самых успешных моделей в мире. Между прочим, девушка не забывает о своем спортивном прошлом и часто устраивает фотосессии с боксерской атрибутикой.

Орсини имеет более 4-х миллионов фолловеров в Instagram. Своих подписчиков красавица регулярно радует жаркими фото. В ответ публика пишет Валерии море комплиментов.

"Фигура словно песочные часы", "Захватывает дыхание", "Королева", "Прекрасная улыбка на прелестной фигуре", "Настоящая леди", - пишут в комментариях к фото поклонники.

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Автор: Будрин Артем