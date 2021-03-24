Боксер заявил, что он не хочет ждать пока "Джошуа и Фьюри разберутся между собой".

Непобедимый супертяжеловес Александр Усик рассказал чем будет заниматься пока будет ждать возможности провести бой с Энтони Джошуа.

Об этом сообщает XSPORT.

"Мне недавно Дэйна Уайт написал сообщение, не хочу ли я попробовать себя в UFC. На что я ответил: "Пришлите мне, пожалуйста, sms, я готов". Так что у меня есть много вариантов, чем заняться в будущем", - признался Усик.

"Я занимаюсь музыкой, танцую, стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей. Полтора года я не буду ждать пока Джошуа и Фьюри разберутся между собой. Я найду с кем побоксировать", - удивил 34-летний украинец.

Александр Усик: карьера в супертяжелом весе

Усик перешел в супертяжелый вес в 2019 году после того, как стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

В первом бою в супертяжах украинец одержал досрочную победу над Чаззом Уизерспуном. В октябре 2020-го Усик решением судей выиграл у Дерека Чисоры.

Украинец стал обязательным претендентом на бой за пояс WBO, однако Всемирная боксерская организация позволила чемпиону Энтони Джошуа еще раз отложить обязательную защиту титула ради боя с Тайсоном Фьюри.

Ожидается, что Усик проведет бой против британца Джо Джойса за титул "временного" чемпиона WBO, но с организацией этого боя пока есть загвоздка.

Также Усик возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе.

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Автор: Будрин Артем