Украинский боксер пока не встретится в ринге с Энтони Джошуа.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что его клиент Джо Джойс (12-0, 11 КО), вероятно, станет следующим соперником украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

Об этом он сказал в интервью iFL TV.

"Прямо сейчас мы работаем над боем Усика и Джо Джойса. Думаю, WBO санкционирует его как титульный - за звание "временного чемпиона". Поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы это стало возможным", - сказал Уоррен.

"В WBO заявили, что хотели бы провести этот бой в качестве поединка, определяющего обязательного претендента. У нас нет возражений, и не думаю, что Усик против. Уже были предварительные переговоры, посмотрим, как все будет продвигаться. Я надеюсь, это произойдет. Это может быть хороший бой", - добавил промоутер.

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По его словам, победитель боя Усик - Джойс затем проведет бой с победителем двух поединков между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. На данный момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. Теперь ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.

Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако этот бой не состоялся, и у Фьюри уже подчеркнули, что третьего боя не будет.

В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Команды боксеров уже близки к завершению переговоров.

Александр Усик сперва заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным. Позже он сказал, что хочет, чтобы бой Джошуа - Фьюри состоялся.

Джошуа заявлял, что готов отказаться от пояса WBO ради боя с Фьюри, а промоутер Эдди Хирн сказал, что бой Джошуа - Фьюри состоится "или со всеми поясами, или вообще без них".

Британский боксер Джо Джойс уже бросал украинцу вызов. Он занимает второе место в рейтинге WBO - сразу после Усика.

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Автор: Антон Дударь