Джо Джойс - второй номер в рейтинге WBO / фото twitter.com/frankwarren_tv

Британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что его клиент Джо Джойс (12-0, 11 КО), вероятно, станет следующим соперником украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

Об этом он сказал в интервью iFL TV.

"Прямо сейчас мы работаем над боем Усика и Джо Джойса. Думаю, WBO санкционирует его как титульный - за звание "временного чемпиона". Поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы это стало возможным", - сказал Уоррен.

"В WBO заявили, что хотели бы провести этот бой в качестве поединка, определяющего обязательного претендента. У нас нет возражений, и не думаю, что Усик против. Уже были предварительные переговоры, посмотрим, как все будет продвигаться. Я надеюсь, это произойдет. Это может быть хороший бой", - добавил промоутер.

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По его словам, победитель боя Усик - Джойс затем проведет бой с победителем двух поединков между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

  • Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. На данный момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
  • Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. Теперь ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.

  • Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако этот бой не состоялся, и у Фьюри уже подчеркнули, что третьего боя не будет.

  • В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Команды боксеров уже близки к завершению переговоров.

  • Александр Усик сперва заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным. Позже он сказал, что хочет, чтобы бой Джошуа - Фьюри состоялся.

  • Джошуа заявлял, что готов отказаться от пояса WBO ради боя с Фьюри, а промоутер Эдди Хирн сказал, что бой Джошуа - Фьюри состоится "или со всеми поясами, или вообще без них".

  • Британский боксер Джо Джойс уже бросал украинцу вызов. Он занимает второе место в рейтинге WBO - сразу после Усика.

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Автор: Антон Дударь