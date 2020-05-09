"Вызывайте скорую": сеть возмутил очередной религиозный пост Ломаченко

Украинский боксер продолжает делиться цитатами про веру.

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко поделился цитатой греческого духовного лидера и нарвался на возмущения своих подписчиков.

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Боксер разместил в Instagram цитату из книги "Слова. Том II" Паисия Святогорца, который при жизни был известным греческим старцем и духовным лидером:

"Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то разорители обнаглеют еще больше.

Если же христиане противостанут, то те еще подумают. Но и нынешние христиане не бойцы. Первые христиане были крепкие орешки: они изменили весь мир".

В комментариях под этим постом большинство пользователей начали критиковать боксера, который регулярно делится материалами с религиозной тематикой:

"Вася, работай над защитой. Ты, видать, много напропускал", "Почему ты из популяризации спорта перешел в пропаганду религии?", "Ты заболел, что ли?", "Клиника", "Вызывайте скорую", "Тебя взломали, что ли?", - пишут люди.

Напомним, ранее Василий Ломаченко снялся в российском фильме о вере вместе с Александром Усиком. Боксеры обсуждали в том числе и отношения Украины с Россией, после чего оказались в базе "Миротворца".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Ломаченко заблокировал известного украинского боксера в сети из-за насмешки над призывом рисовать кресты.