Тайсон Фьюри считает, что у Александра Усика есть трудности в супертяжелом весе.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился своим прогнозом на возможный бой между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.

Об этом Фьюри сказал в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

"Джойс легко остановит Усика. Не думаю, что Усик сейчас представляет такую же угрозу, как несколько лет назад. Когда он бился в первом тяжелом весе, он был хорош. У него было два боя в супертяжелом весе, и в обоих он испытывал трудности. Усик не выглядел хорошо против Чэза Уизерспуна, который не был на ринге годами. Также Усик не выглядел хорошо против Чисоры. Если честно, в том бою я увидел ничью", - сказал Фьюри.

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"Так что я думаю, что Большой Джо переступит через него. Это будет как бой средневесов, только в тяжелой категории. И мне кажется, что Джо его прибьет", - добавил британец.

Фьюри подчеркнул, что Джойс - гораздо мощнее Усика:

"Это не трехраундовый бой, где Усик может метаться по рингу и наносить джебы. Это двенадцать раундов с таким же динозавром, как и я, идущим вперед, крепким, как кирпич, способным пробить дыру в стене и весящим 124 килограмма против маленького 190-сантиметрового бойца, худого 101-килограммового парня. Я думаю, Усика покромсают, как сыр"

Усик - Джойс: что известно

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Автор: Антон Дударь