Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился своим прогнозом на возможный бой между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.
Об этом Фьюри сказал в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.
"Джойс легко остановит Усика. Не думаю, что Усик сейчас представляет такую же угрозу, как несколько лет назад. Когда он бился в первом тяжелом весе, он был хорош. У него было два боя в супертяжелом весе, и в обоих он испытывал трудности. Усик не выглядел хорошо против Чэза Уизерспуна, который не был на ринге годами. Также Усик не выглядел хорошо против Чисоры. Если честно, в том бою я увидел ничью", - сказал Фьюри.
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"Так что я думаю, что Большой Джо переступит через него. Это будет как бой средневесов, только в тяжелой категории. И мне кажется, что Джо его прибьет", - добавил британец.
Фьюри подчеркнул, что Джойс - гораздо мощнее Усика:
"Это не трехраундовый бой, где Усик может метаться по рингу и наносить джебы. Это двенадцать раундов с таким же динозавром, как и я, идущим вперед, крепким, как кирпич, способным пробить дыру в стене и весящим 124 килограмма против маленького 190-сантиметрового бойца, худого 101-килограммового парня. Я думаю, Усика покромсают, как сыр"
Усик - Джойс: что известно
- WBO позволила чемпиону мира Энтони Джошуа еще раз отложить обязательную защиту титула против украинца Александра Усика и санкционировала бой британца с Тайсоном Фьюри.
- При этом WBO санкционировала бой Усика за титул "временного" чемпиона WBO с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).
- Предварительно сообщалось, что победитель боя Джошуа - Фьюри в течение 180 дней после поединка должен будет встретиться с победителем боя Усик - Джойс или же оставить пояс WBO вакантным.
- Ранее команды Усика и Джойса не смогли договориться об условиях боя, и WBO назначила промоутерские торги.
- Позже промоутер Усика Александр Красюк рассказал, что проведение боя оказалось под вопросом.
- Усик свой предыдущий бой провел 31 октября, когда решением судей победил Дерека Чисору. Джойс в предыдущий раз боксировал 28 ноября, нокаутировав Даниэля Дюбуа.
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