Эвандер Холифилд находится в прекрасной форме.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд продолжает подготовку к бою против другой легенды бокса Майка Тайсона.

Холифилд показал, как готовится к поединку, опубликовав ролик на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что 58-летний американец находится в прекрасной форме.

"Возвращаюсь в свой ритм и просто жду своего партнера по танцам Майка Тайсона. Где ты?", - написал Холифилд под видео.

Бой Тайсон - Холифилд: главное

Дата выставочного боя между Тайсоном и Холифилдом пока неизвестна, так как он еще не был объявлен официально.

Стало известно, сколько две легенды могут заработать за свой бой.

Известно, что украинец Владимир Кличко помогает Холифилду готовиться к возвращению на ринг.

Тайсон уже провел свой первый бой после возвращения - поединок против Роя Джонса-младшего завершился вничью.

На профи-ринге Тайсон и Холифилд встречались дважды - в 1996 году Эвандер выиграл техническим нокаутом в 11 раунде. А в 1997-м Тайсон был дисквалифицирован после того, как укусил Холифилда за ухо.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь