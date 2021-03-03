Эвандер Холифилд готовится вернуться на ринг / фото instagram.com/evanderholyfield

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд продолжает подготовку к бою против другой легенды бокса Майка Тайсона.

Холифилд показал, как готовится к поединку, опубликовав ролик на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что 58-летний американец находится в прекрасной форме.

"Возвращаюсь в свой ритм и просто жду своего партнера по танцам Майка Тайсона. Где ты?", - написал Холифилд под видео.

Бой Тайсон - Холифилд: главное

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Автор: Антон Дударь