Тайсон возвращается: бой двух легенд бокса утвержден официально (видео)

Майк Тайсон проведет поединок против Роя Джонса.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон проведет бой против экс-чемпиона в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего.

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Анонс поединка на своей странице в Instagram опубликовал Джонс. Также он опубликовал видео, на котором боксеры подписывают контракт на бой.

Поединок пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе. Ожидается, что он состоится в формате восьми раундов.

"Я счастлив, что этот бой между мной и Майком Тайсоном состоится. Это будет эпично", - написал Джонс.

Отметим, что 53-летний Тайсон завершил карьеру в 2005 году, а 51-летний Джонс в предыдущий раз выходил на ринг в 2018 году.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Тайсон набрал невероятную форму перед возвращением в ринг.

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