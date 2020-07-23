Тайсон возвращается: бой двух легенд бокса утвержден официально (видео)
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон проведет бой против экс-чемпиона в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего.
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Анонс поединка на своей странице в Instagram опубликовал Джонс. Также он опубликовал видео, на котором боксеры подписывают контракт на бой.
Поединок пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе. Ожидается, что он состоится в формате восьми раундов.
"Я счастлив, что этот бой между мной и Майком Тайсоном состоится. Это будет эпично", - написал Джонс.
Отметим, что 53-летний Тайсон завершил карьеру в 2005 году, а 51-летний Джонс в предыдущий раз выходил на ринг в 2018 году.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Тайсон набрал невероятную форму перед возвращением в ринг.
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